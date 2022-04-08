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Одесская область: ракетный удар повредил объекты инфраструктуры

Катерина ТищенкоПятница, 8 апреля 2022, 00:29
Одесская область: ракетный удар повредил объекты инфраструктуры
иллюстративное фото, GETTY IMAGES

В результате ракетного удара российских войск поражены объекты инфраструктуры в Одесской области.

Источник: Одесский городской совет в Telegram

Дословно: "Информация от Оперативного командования "Юг":

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В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются".

Детали: В горсовете напомнили о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации.

Темы: ОдессаОдесская областьвойна
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