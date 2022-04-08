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Изюмщина: Россияне пытали и подожгли трех жителей Гусаровки

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 00:25

Российские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района (Харьковщина) пытали и после этого подожгли трех местных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Детали: По этому факту начато расследование. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дословно: "По данным следствия, российские военные во время оккупации с. Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли трех местных жителей. С целью уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шинами от автомобиля.

После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек".

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Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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