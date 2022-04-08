Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Изюмщина: Россияне пытали и подожгли трех жителей Гусаровки

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 00:25

Российские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района (Харьковщина) пытали и после этого подожгли трех местных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Детали: По этому факту начато расследование. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Реклама:

Дословно: "По данным следствия, российские военные во время оккупации с. Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли трех местных жителей. С целью уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шинами от автомобиля.

После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек".

Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: