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Вилкул о зверствах РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьми

Алена МазуренкоПятница, 8 апреля 2022, 01:36
Вилкул о зверствах РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьми
Вилкул, скриншот

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты изнасиловали в Херсонской области беременную 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку. На Каховском водохранилище россияне обстреляли лодку с гражданскими - 4 убитых, среди них ребенок, и 2-е пропавших без вести.

Источник: Вилкул в Facebook

Прямая речь: "Есть новости, от которых кровь стынет в жилах.

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Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями.

Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении.

А сегодня (7-го апреля – ред.), примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области.

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Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега.

В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки".

Детали: Вилкул считает, что оккупанты знали, что там мирные люди, но расстреляли их ракетами: "Это - военное преступление, это - Гаагский трибунал".

Также, по его словам, вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу, однако в границах Кривого Рога упали обломки вражеской ракеты в результате чего один человек не тяжело повредил ногу.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
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