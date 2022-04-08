Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вилкул о зверствах РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьми

Мазуренко Алена Пятница, 8 апреля 2022, 01:36
Вилкул, скриншот

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты изнасиловали в Херсонской области беременную 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку. На Каховском водохранилище россияне обстреляли лодку с гражданскими - 4 убитых, среди них ребенок, и 2-е пропавших без вести.

Источник: Вилкул в Facebook

Прямая речь: "Есть новости, от которых кровь стынет в жилах.

Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями.

Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении.

А сегодня (7-го апреля – ред.), примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области.

Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега.

ВИДЕО ДНЯ

В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки".

Детали: Вилкул считает, что оккупанты знали, что там мирные люди, но расстреляли их ракетами: "Это - военное преступление, это - Гаагский трибунал".

Также, по его словам, вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу, однако в границах Кривого Рога упали обломки вражеской ракеты в результате чего один человек не тяжело повредил ногу.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
Главное сегодня

Макрон и Ле Пен получили по 24% на первом туре выборов – экзит-пол

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА

Все новости...
Херсонская область
Регионы: удар по Одесщине, взрывы на Херсонщине, обстрелы Харьковщины и Донбасса
Жертв войны среди детей стало больше: девочку нашли в братской могиле, другой ребенок убегал на лодке
Мэр оккупированной Каховки покинул город
Последние новости
20:36
Россия вылетит из списка крупнейших экономик мира – советник Байдена
20:35
За сутки 10 апреля из зоны боевых действий эвакуировали более 2800 украинцев
20:20
Макрон и Ле Пен получили по 24% на первом туре выборов – экзит-пол
20:20
Данилов: Не все зарубежные гости публичны, вчера был экс-министр обороны США
19:58
фотоИллюстраторша изображает истории убийств украинцев во время войны
19:42
Турция создает авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты – медиа
19:34
Литва возобновит обучение украинских военных
19:26
УЗ ремонтирует станцию городской электрички "Русановка" в Киеве
19:13
В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"
19:09
Кулеба: Если переговоры позволят предотвратить такое, как в Буче или Краматорске, их нужно вести
Все новости...