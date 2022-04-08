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Из Сумщины выгнали все российские войска

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 05:10

Территория Сумской области полностью свободна от россиян.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: Отмечается, что взрывы – это работающие спасатели и взрывотехники, обезвреживающие оставленные российскими  военными боеприпасы.

Уточняется, что территория области не безопасна, поскольку очень много заминированных и необследованных участков.

Живицкий советует не съезжать на обочину, не пользоваться лесными дорогами и не подходить к уничтоженной технике или местам стоянок россиян.

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Темы: Сумская область
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