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Япония сократит импорт российского угля

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 07:33
ФОТО: GETTY

Япония будет постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение России в Украину.

Источник: министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, цитируемый CNN

Детали: Министр заявил, что Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции.

Сроки сокращения импорта российского угля и другие подробности не сообщаются.

Напомним: В японском правительстве отмечают, что усиление санкций против России на сегодняшний день является "единственным путем" и что из-за замораживания активов и запрета на экспорт российская экономика не восстанавливается, и "это факт".

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Темы: угольРосcияЯпония
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