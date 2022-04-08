Япония сократит импорт российского угля
Пятница, 8 апреля 2022, 07:33
Япония будет постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение России в Украину.
Источник: министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, цитируемый CNN
Детали: Министр заявил, что Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции.
Сроки сокращения импорта российского угля и другие подробности не сообщаются.
Напомним: В японском правительстве отмечают, что усиление санкций против России на сегодняшний день является "единственным путем" и что из-за замораживания активов и запрета на экспорт российская экономика не восстанавливается, и "это факт".
ВИДЕО ДНЯ