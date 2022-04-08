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Разведка Британии: передислокация выведенных войск РФ займет "не менее недели"

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 08:24

Военная разведка Великобритании заявила, что российским силам, полностью выведенным с севера Украины, понадобится не менее недели, прежде чем они будут передислоцированы для боевых действий в других местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в обзоре Минобороны Великобритании от 5 апреля.

Как отмечается в обзоре, на севере российские войска теперь полностью выведены из Украины в Белоруссию и Россию. По крайней мере, часть этих сил будет переброшена на Восток Украины для боевых действий на Донбассе.

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"Многие из этих сил требуют значительного пополнения, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на Востоке, причем любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет минимум неделю" - заявили в ведомстве.

Также утверждается, что российские обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, а российские силы продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, который продолжают удерживать.

Накануне генсек НАТО заявил, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своего плана контроля над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

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Темы: Росcиявойна
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