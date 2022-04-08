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Утро в Донецкой области: под удар попала Авдеевская община

Елена РощинаПятница, 8 апреля 2022, 09:48

Авдеевская община в Донецкой области утром 8 апреля попала под удар российской армии: один человек погиб и один получил ранения, повреждено 5 домов.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко

Прямая речь: "Сегодня утром под удар попала Авдеевская община – уже известно об 1 погибшем и 1 раненом человеке, повреждено по меньшей мере 5 домов".

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Детали: В целом на Авдеевском направлении россияне за сутки предприняли несколько попыток атаковать – "все они были отбиты", отметил Кириленко.

Также враг безуспешно пытается атаковать на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях.

Ночью россияне совершили обстрелы в Очеретинской и Торецкой общинах.

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На Марьинском направлении ведутся бои.

7 апреля россияне нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску.

В результате обстрелов:

– в Славянске ранен 1 человек, повреждено более 10 домов;

– в Угледаре известно об 1 раненом, много разрушениях;

– в Марьинской общине ранены 4 человека, повреждены 2 дома.

"Сложнее всего – в Мариуполе, где защитники города уже почти полтора месяца ведут героическую оборону города, сковывая большие силы противника", – отметил Кириленко.

Кроме того, россияне не дают выехать гражданским с оккупированной территории и препятствуют эвакуации со свободной части Донбасса.

"Вчера эвакуация автобусами из Угледара осуществлялась под вражеским огнем, а в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов. Ближе к полуночи движение было восстановлено – теперь около 4 тысяч человек уже на безопасном расстоянии от фронта", – отметил Кириленко.

Несмотря на все, в Нью-Йорке возобновлено газоснабжение, местная администрация организует подвоз воды и эвакуацию населения.

Темы: Донецкая областьвойна
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