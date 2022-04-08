Оккупанты нанесли 48 ударов по Харьковской области: много пострадавших

За минувшие сутки российские захватчики 48 раз обстреливали Харьков и область из артиллерии, минометов, танков и РСЗО, в результате чего пострадали 15 человек.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города и Дергачах. На сегодня в Харькове и районе – 15 пострадавших".

Реклама:

Детали: Также ночью оккупанты существенно повредили газопровод. Сейчас на месте работают аварийные бригады, они пытаются ликвидировать последствия.

Продолжающиеся бои на Изюмском направлении. Также в этом районе продолжают эвакуацию, в частности, из Барвенкового и Лозовой.

По словам Синегубова, в пункты выдачи в Харькове и в общины области доставляют гуманитарную помощь. Ее можно получить бесплатно в отделениях Новой почты и Укрпочты.