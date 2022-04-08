Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин, "вероятно, отказался" от попытки захватить Киев, поскольку РФ переместила свое внимание на восток и юг Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Defence News.

"Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; но он ошибался", - сказал Остин на слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам.

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"Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сосредоточен на юге и востоке страны", – сказал Остин, добавив, что Пентагон сосредотачивается на том, чтобы продолжать вооружать украинские силы, когда война вступает в следующую фазу.

Накануне генсек НАТО заявил, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

Как сообщалось, по мнению чиновников в США и других странах Запада, президент РФ Владимир Путин не обязательно отказался от захвата Киева, несмотря на отвод войск на этом направлении.