Все больше украинцев считают примирение с россиянами невозможным - опрос

В марте значительно увеличилось количество граждан Украины, считающих, что возобновление дружеских отношений с россиянами после нынешней войны невозможно вообще.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля 2022 года

Дословно: "За последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что возобновление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%).

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22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет.

Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет – около 10%.

Даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в возобновление дружбы между народами.

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Дополнительно: 6 апреля социологи опросили методом телефонных интервью с использованием компьютера 1200 респондентов старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.