Возле Тростянца подорвался автомобиль "Сумыоблэнерго": есть погибший и раненые

Автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго" подорвался на противотанковой мине вблизи села Белка в Сумской области, один человек погиб, двое с травмами госпитализированы и еще двое получили контузию.

Источник: руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "7 апреля вблизи села Белка, Ахтырского района (вероятно, председатель ОВА имел в виду Тростянецкий район, потому что село Белка в Тростянецком районе – ред.), на противотанковой мине, оставленной военными РФ, подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго". Один человек погиб. Двое мужчин с травмами и переломами были доставлены в больницу. Еще два человека получили контузию, без госпитализации".

Детали: По словам главы ОВА, работники ехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.

Живицкий подчеркнул, что территория Сумской области сейчас не безопасна, поскольку российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков.