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"Дружба народов", которая убивает: предлагают переименовать 5 станций метро Киева

Валентина РоманенкоПятница, 8 апреля 2022, 12:20
Дружба народов, которая убивает: предлагают переименовать 5 станций метро Киева

Глава столичного метрополитена предлагает мэру Киева переименовать 5 станций, связанных с историей России или Беларуси, развязавших кровопролитную войну против Украины.

Источник: начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский в Facebook

Прямая речь: "Обратился к городскому главе с инициативой переименования 5 станций подземки.

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Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!

 

Убежден, что профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев!".

Напомним: С начала полномасштабного наступления России на Украину 24 февраля, в столичном метрополитене укрываются тысячи человек от бомб и ракет, которые российский агрессор запускает в том числе и с территории Беларуси.

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Темы: метроКиеввойна
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