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Представительство ЕС возобновит работу в Киеве - Боррель

Пятница, 8 апреля 2022, 12:55

Через шесть недель после начала войны в Украине представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также находится в поезде делегации Еврокомиссии, который должен прибыть в Киев в пятницу. Он возобновит работу в украинской столице с небольшой командой.

Представительство ЕС было полностью эвакуировано через день после начала войны, и с тех пор основная команда работала в Жешуве на юге Польши.

Поездка и возвращение посла должны показать, что Украина есть, что есть столица, правительство и представительства других стран, отметил Боррель.

По его словам, страна по-прежнему находится под контролем правительства Украины. Глядя на страну во время поездки, Боррель сказал: "У вас нет ощущения, что вы находитесь на войне".

В пятницу утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обнародовала фото своей делегации, которая направляется в Киев.

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Темы: ЕСКиев
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