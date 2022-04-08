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Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым

Пятница, 8 апреля 2022, 13:27

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал идею о том, что президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров должны предстать перед трибуналом за военные преступления в Украине.

Об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Каждый, кто виноват в этих преступлениях, должен будет ответить за них. Сюда входят и солдаты. Сюда входят и военные командиры. И, конечно, те, кто несет политическую ответственность", - сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос о необходимости трибунала над Путиным и Лавровым.

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Он также отметил, что Путин 2001 года, с которым ему приходилось общаться, не имеет ничего общего с Путиным 2022 года - "жестоким разжигателем войны в бункере".

"Я был свидетелем изменений в российской политике, но, честно говоря, я все еще надеялся, что Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение (на Украину) меня шокирует", - заявил Штайнмайер.

Штайнмайер, бывший министром иностранных дел с 2005 по 2009 годы и с 2013 по 2017 годы, в понедельник впервые признал, что ошибался в своей политике в отношении России.

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"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил он.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал позицию Штайнмайера по отношению к РФ, отмечая, что отношения с Россией всегда были для него чем-то "святым", независимо от того, что происходит.

Темы: ГерманияЛавровПутин
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