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Россияне обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" с гражданскими - Азов

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 13:35
фото в 2021 году, эльдар сарахман, уп

Ночью на 7 апреля российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж, сообщает полк "Азов".

Источник: "Азов" в Telegram

Детали: Отмечается, что в результате обстрела один гражданский человек погиб, еще несколько ранены.

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Темы: МариупольвойнакораблиРосcия
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