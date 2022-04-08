Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский в парламенте Финляндии озвучил способ, как остановить платежи за российскую нефть

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 13:47

Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Финляндии в пятницу, призвал Европу остановить платежи за нефть из России, накапливая деньги на специальных счетах, к которым РФ не будет иметь доступа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сколько еще времени Европа может игнорировать потребность ввести эмбарго на поставку нефти из России?... Я прошу вас: задавайте этот вопрос громко перед всеми в Европейском Союзе, чтобы необходимое решение наконец-то появилось. Мир знает форматы, как это сделать", – сказал Зеленский.

"Если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, не готова она, хотя это все равно неизбежно, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в Россию. Пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа РФ к ним. Пусть сначала Россия возвращает мир и отвечает за военные преступления, а уже потом забирает свои нефтедоллары и нефтеевро", - добавил президент.

Он поблагодарил Финляндию за то, что она не стала медлить и приняла историческое решение о предоставлении Украине оборонной поддержки, и призвал проявить лидерство для дальнейшего предоставления Украине оружия и введения дополнительных санкций.

"Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по ЕС. Нам нужны действенные, мощные санкции против России и такой санкционный коктейль, который запомнится как коктейли Молотова. Настаивайте на этом… Нужно полностью разорвать экономические связи с этим государством", - обратился Зеленский.

"Я призываю вас давить на ваши компании, которые продолжают поддерживать российскую военную машину через свои налоги и акцизы в России. Нужно немедленно изолировать все российские банки от мировой финансовой системы", - заявил президент.

ВИДЕО ДНЯ

Европейский Союз в пятницу утвердил пятый пакет санкций против РФ, согласно которому эмбарго на уголь начнет действовать с августа.

Новые санкции также предусматривают запрет на доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России, за исключением сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

Темы: ЗеленскийФинляндияРосcиянефть
Главное сегодня

Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ

Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла

Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

Все новости...
Зеленский
"Если зло не наказать, оно не остановится": Зеленский про удар по Краматорску
Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский
Россия уже давно не имеет отношения к правам человека – Зеленский
Последние новости
08:11
"Путин, Медведев, Кива и ко – враги с государственными наградами Украины" – Юрчишин
08:05
11 дополнительных эвакуационных поездов назначено на 11 апреля
07:58
Украина осуждает проведение РФ "президентских выборов" на оккупированной территории Грузии – МИД
07:30
фотоАтака под Золотым отбита, россияне обстреляли каждый город Луганщины – Гайдай
07:12
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции: официальные результаты
06:47
Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину
05:57
За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА
05:04
В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка
04:30
фотоВ Вене зажгли тысячу свечей в память о жертвах войны России в Украине
03:50
"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ
Все новости...