Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сообщил о предоставлении Украине системы ПВО С-300, находившейся на вооружении его страны.

Об этом Гегер, который в пятницу посещает Киев, сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и нас тоже. Наша обязанность – помогать, а не стоять в стороне и не оставлять без внимания потери человеческих жизней во время агрессии России", – написал глава словацкого правительства.

В прошлом месяце Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну систему С-300 для защиты от российских авиаударов.

Условием Братиславы было получение замены от государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.

Германия и Нидерланды согласились поставить в Словакию систему ПВО Patriot, и в конце марта сообщалось, что система, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию.