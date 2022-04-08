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Глава Евросовета после удара по Краматорску: нужно дать Украине больше оружия

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 15:59

Глава Евросовета Шарль Мишель после удара РФ по Краматорску заявил о необходимости увеличить санкции против России и предоставить больше оружия Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых гражданскими лицами, эвакуируемыми из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше санкций против России и больше оружия для Украины, которое следует из ЕС. Только что утвержден пятый пакет санкций ЕС", - написал Мишель в Twitter.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс після удару Росії по залізничній станції Краматорська пообіцяла притягнути Росію та президента Владіміра Путіна до відповідальності.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив ракетний удар Росії на залізничний вокзал у Краматорську, який забрав десятки життів.

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Темы: КраматорсквойнаРосcия
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