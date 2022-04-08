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Президент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 17:45
Президент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер посетили Бучу, где были убиты сотни мирных жителей.

Фотографии опубликовал телеграмм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет "Европейская правда".

"Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, совершенные российские военными над гражданскими украинцами", - говорится в сообщении.

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"Мы никогда не простим врагам этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", - добавил Шмигаль.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит 7,5 млн евро на расследование, которое Украина проводит в связи с военными преступлениями в киевском пригороде Буча и других городах.

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Европейский Союз в пятницу утвердил пятый пакет санкций против РФ, согласно которому эмбарго на уголь начнет действовать с августа.

Новые санкции также предусматривают запрет на доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России, за исключением сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

Темы: Буча
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