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Макрон отреагировал на трагедию в Краматорске

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 18:29

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел российскими войсками Краматорского вокзала "Точкой У", когда там ожидали эвакуации несколько тысяч человек.

Сообщение он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Гражданские украинцы едут, чтобы избежать худшего. Какое у них оружие? Детские коляски, игрушки, чемоданы. Сегодня утром на вокзале Краматорска с семьями, ожидавшими эвакуации, случился кошмар. Десятки погибших, сотни раненых. Это ужасно", - написал президент.

"Наши мысли с жертвами в Краматорске, Буче, Мариуполе, Харькове – повсюду в Украине. Мы поддерживаем расследование, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Наши мысли с семьями, которые сейчас бегут от войны. Мы примем их в нашем Союзе, Союзе мира" , – добавил Эммануэль Макрон.

Ранее обстрел вокзала осудили топ-чиновники ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия заслуживает новых санкций, а Украина – большей помощи оружием.

Глава МИД Британии пообещала привлечь Россию и президента Владимира Путина к ответственности.

Как сообщала "Украинская правда", утром 8 апреля российские военные с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации.

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К 17:00 количество погибших возросло до 50, госпитализированы с ранениями около сотни человек.

Темы: МакронКраматорск
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