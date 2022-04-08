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В Макарове на Киевщине обнаружили 132 человека, которых расстреляли россияне

Мазуренко Алена Пятница, 8 апреля 2022, 18:43
Макаровский поселковый совет

В Макарове в Киевской области обнаружили 132 расстрелянных тела, поселок разрушен на 40%.

Источник: поселковый голова Макарова Вадим Токарь в эфире телемарафона

Прямая речь: "По состоянию на вчерашний день мы подняли 132 гражданских жителя, которые были расстреляны российскими орками".

Детали: Токарь добавил, что Макаров разрушен на 40%, многие дома уже не подлежат восстановлению.

По его словам, погибших находили в массовых захоронениях. Также были единичные находки тел.

Он рассказал, что до войны в поселке проживало 15 тысяч человек, а во время активной фазы обороны осталось менее тысячи.

Темы: Росcияоккупациявойна
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