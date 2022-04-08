Президент Еврокомиссии в Буче: мы увидели лицо путинской армии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что гибель мирных жителей в Буче показала "жестокое лицо" армии президента России Владимира Путина.

Об этом она заявила во время визита в Бучу в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Здесь произошло немыслимое. Мы увидели жестокое лицо путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которыми они оккупировали город", — сказала фон дер Ляйен журналистам в Буче.

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Она заявила, что ЕС сделает все, чтобы поддержать Украину в принятии "необходимых шагов" для обеспечения членства в блоке.

"Весь мир скорбит вместе с жителями Бучи, и именно они ... защищают границу Европы, защищают человечество, защищают демократию, и поэтому мы поддерживаем их в этой важной битве".

Фон дер Ляйен приехала в Бучу вместе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Хегером.

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Ранее сообщалось, что ЕС выделит 7,5 млн евро на расследование, которое Украина проводит в связи с военными преступлениями в киевском пригороде Буча и других городах.