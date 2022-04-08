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Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

Пятница, 8 апреля 2022, 20:18

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Церемония прошла после переговоров с Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Этот опросник – это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии (о готовности Украины к получению устава кандидата – ЕП)", - заявила она.

Президент фон дер Ляйен уточнила, что речь идет об ускоренной процедуре, поскольку отношения Украины и ЕС настолько развиты, что Брюссель не нуждается в ответах.

"Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели", - объяснила она.

Зеленский поправил фон дер Ляен, заверив, что Украина справится еще быстрее. "Мы будем готовы с ответами через неделю", – заявил он.

Урсула фон дер Ляен, впрочем, не стала прогнозировать, когда ЕС может принять политическое решение о предоставлении статуса кандидата.

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Я известно, 28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, учитывая обстоятельства, сможет быстро начатую процедуру. Неформальный саммит ЕС 11 марта дал политическое согласие, чтобы Еврокомиссия начала процедуру, но от отдельных государств звучали заявления о том, что процедура не должна быть ускоренной.

Впрочем, впоследствии президента ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Зеленскому, что рассмотрение заявки и принятие решения о предоставлении Украине статуса кандидата состоится в рекордно сжатые сроки – через несколько месяцев.

Темы: ЕСЗеленскийевроинтеграция
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