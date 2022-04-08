Зеленский: Спасибо ЕС за санкции, но этого мало

Президент Владимир Зеленский благодарит Евросоюз за 5-й пакет санкций против России, но заявляет, что этого мало для противодействия агрессии РФ.

Источник: Зеленский на брифинге после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем

Прямая речь: "Я хочу поблагодарить за ту мощную санкционную политику, спасибо всему миру, спасибо ЕС, Урсуле фон дер Ляен я благодарен лично за 5-й санкционный пакет, но считаю, что этого мало.

Они у нас очень многое забрали – они у нас забрали и территории, и людей. Мы сможем вернуть территории и не сможем вернуть людей. И за все это, уверен, будет большая честная ответственность.

Потому прошу нам помогать своими санкциями. Они должны только наращиваться. По-другому Россия ничего и никого не хочет слышать".

Детали: Президент также заявил, что Украина и ЕС разделяют одни и те же ценности.

"Именно за них мы боремся – за свободу, за права наших людей, право выбора, право защищать, рождаться и жить долго в нашем свободном государстве", - сказал он.

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Зеленский поблагодарил Евросоюз за финансовую помощь. По его словам, "эта финансовая поддержка сегодня, когда экономика пока не работает, очень важна".

Также он поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, направленную на оружие.

Что предшествовало: Европейский Союз в пятницу утвердил пятый пакет санкций против РФ, согласно которому эмбарго на уголь начнет действовать с августа.