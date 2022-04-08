ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на оружие – Боррель после встречи с Зеленским

Европейский союз дополнительно предоставит Украине еще 500 миллионов евро на покупку вооружения для борьбы с российским вторжением.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы уже выделили 1 миллиард евро. Через несколько дней мы сможем выделить еще 500 миллионов евро", - сказал Боррель.

"Хочу поблагодарить за ту финансовую поддержку, которая имеет целью покупку оружия. Как президент либерального государства, я не хотел бы говорить об оружии, но сейчас приходится", - сказал в свою очередь Зеленский.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поддерживает предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 миллионов евро.

Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является чрезвычайным фондом в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность", отмечается в ЕС.

Европейский фонд мира был впервые применен после вторжения РФ в Украину. В его рамках ЕС выделил Украине 1 млрд евро.