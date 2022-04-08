Десятки граждан Молдовы воюют в Украине против РФ

Десятки граждан Молдовы сражаются в Украине против российских оккупантов, большинство зачислено в украинскую армию в первые дни войны.

Как сообщает "Европейская правда", пообщаться с бойцами удалось журналистам молдовского телеканала TV8.

Молдаване избегают прямого пересечения молдавско-украинской границы из-за военного положения в Республике Молдова, которое запрещает молдавским гражданам служить в иностранных армиях.

Один из бойцов рассказал, что прибыл в первую неделю войны, 28 февраля. Бойцы из Молдовы были переброшены украинским командованием на фронт в Киевскую область и находились во время российской оккупации в городах Ирпень и Буча.

"Я своими глазами видел преступления, которые русские солдаты совершали в этих городах. Я видел, как беспорядочно стреляли по мирным жителям. Я боролся с ними. К сожалению, мы мало что могли сделать, так как во время осады командование просило нас не покидать место, где мы находились, чтобы не подвергаться разоблачению и не подвергать опасности жизни других сослуживцев", - рассказал он.

По его словам, среди воюющих в Украине молдаван есть люди разного возраста, от 20 до 60 лет. "Мы пришли сюда защищать Молдову, чтобы она не стала следующей мишенью", — добавил молдаванин.

Сейчас молдаване, служащие в украинской армии, находятся в Киеве и готовятся к переезду на восток, где, в ближайшие недели ожидаются ожесточенные бои.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля приехала в Бучу вместе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Хегером.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит 7,5 млн евро на расследование, которое Украина проводит в связи с военными преступлениями в киевском пригороде Буча и других городах.