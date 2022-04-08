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ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний: в списке Ротенберг, Дерипаска и дочери Путина

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 22:22
фото иллюстративное: getty images

Совет ЕС принял сегодня решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, пишет "Европейская правда".

В число 217 перечисленных лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сотрудники кремлевской пропаганды, систематически распространяющие  ложную информацию о ситуации в Украине.

В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС. Среди них - Мария Воронцова и Екатерина Тихоновв, дочери президента России Владимира Путина.

В санкционном списке и так называемые министры и члены "Народного совета" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

В число 18 подсанкционных организаций входят четыре крупных российских банка - Банк Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ, компания, работающая в транспортном секторе и принадлежащая Российской Федерации, а также компании оборонно-промышленного комплекса, в том числе концерн "Калашников".

В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

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На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом.

Темы: ЕСсанкцииолигархиРосcия
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