Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний: в списке Ротенберг, Дерипаска и дочери Путина

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 22:22
ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний: в списке Ротенберг, Дерипаска и дочери Путина
фото иллюстративное: getty images

Совет ЕС принял сегодня решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, пишет "Европейская правда".

В число 217 перечисленных лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сотрудники кремлевской пропаганды, систематически распространяющие  ложную информацию о ситуации в Украине.

Реклама:

В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС. Среди них - Мария Воронцова и Екатерина Тихоновв, дочери президента России Владимира Путина.

В санкционном списке и так называемые министры и члены "Народного совета" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

В число 18 подсанкционных организаций входят четыре крупных российских банка - Банк Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ, компания, работающая в транспортном секторе и принадлежащая Российской Федерации, а также компании оборонно-промышленного комплекса, в том числе концерн "Калашников".

ВИДЕО ДНЯ

В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом.

Темы: ЕСсанкцииолигархиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
ЕС
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: