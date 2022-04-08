Президент Еврокомиссии уверена, что Украина победит в войне

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что Украина победит в войне против агрессии РФ и обещает позаботиться об украинских беженцах до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.

Источник: фон дер Ляен на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Зеленским

Прямая речь: "Я полностью убеждена, что Украина победит в этой войне, демократия и свобода победят в этой войне и право каждой страны определять собственное будущее".

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Детали: Президент Еврокомиссии также пообещала Зеленскому позаботиться об украинских беженцах в странах ЕС.

"Мы о них позаботимся, уверяю вас, пока они не смогут безопасно вернуться домой, в свободный, независимый, цветущий дом – Украину. Мы сделаем все, чтобы у них было жилье, медицинское обслуживание, школы и работа. Потому что великий украинский народ заслуживает этого и ничего меньше", - сказала она.