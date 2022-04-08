Еврокомиссия предупредила Венгрию: оплата за газ в рублях будет нарушением санкций

Венгрия нарушит санкции Европейского союза, если выполнит свое обещание платить за российские энергоносители в рублях.

Об этом в интервью CNN заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Мы сделали анализ указа Путина, и юридическое дело очень четкое. То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", — сказала фон дер Ляйен.

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Она добавила, что Евросоюз ведет переговоры с Будапештом.

"Пока Венгрия придерживается санкций, так что пока мы не видим обратного, все в порядке. Никогда прежде мы не видели Европейский Союз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что для каждого из наших государств-членов также вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", — сказала она.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия готова рассчитываться на российский газ в рублях, если Москва об этом попросит.