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Россияне насильно вывезли людей из Рубежного в Россию

Пятница, 8 апреля 2022, 23:03

Российские военные насильно вывезли жителей Рубежного, что на Луганщине, в Россию.

Источник: местная жительница в комментарии УП.

Прямая речь: "Мама и мои двое братьев более четырех недель находились в подвале в городе Рубежное еще с 2 семьями (2 взрослых и 5 детей) с минимальным количеством пищи и воды. Эвакуироваться из их части города было почти невозможно, из-за постоянных обстрелов и взрывов. Она редко выходила на связь сообщить, что жива.

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31 марта я утратила связь с ними. 7 апреля она позвонила по телефону, что их вывозят в Россию, и она не знает, как вообще дальше будет выходить на связь. Потом связь прервалась".

Детали: в 5:40 утра 8 апреля женщина позвонила по телефону и очень быстро сообщила, что их вывозят в Ленинградскую область, около 100 человек поездом на какую-то работу.

Прямая речь местной жительницы: "Маме рассказали, что им еще повезло, потому что перед этим отправили с той точки 300 человек в Сибирь. Сейчас она на связи и сообщила, что их из Ростовской области, город Камянск, станция Лехая, собирались вывозить в Курск, но затем направление изменилось, и сейчас их везут в Ленинградскую область".

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Детали: вывезенных жителей Рубежного кормили, поили чаем по желанию, в поезде кормили пайком с тушенкой и водой, чаем, пюре "Мивина", детям давали печенье.

В последний раз помыться женщина могла 8 марта, потому что "вода была как золото".

Прямая речь вывезенной из Рубежного: "Готовила еду из чего было для 15 человек под обстрелами на открытом огне рядом с подвалом моего дома, хоронила 5 человек во дворе и дважды меня сам Бог спас от осколков. Сейчас едем в поезде и от каждого звука ужасаемся, не верится, что не стреляют".

Темы: Луганская областьРосcиявойна
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