Россия обвинила СБУ в подготовке провокации на химзаводе, которого не существует

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, якобы располагает подтвержденной информацией, что СБУ готовит провокацию на заводе с использованием отравляющих веществ. При этом оказалось, что предприятие, на которое он указал, давно не функционирует.

Источник: The Insider

Детали: Речь о госпредприятии "Химпром" в Первомайске Харьковской области, о ликвидации которого сообщалось ее в 2012 году.

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Завод закрыт, здания цехов снесены, железнодорожные пути к ним разобраны. На YouTube еще в 2013 году была опубликована видеозапись взрыва цеха ГП.

Где среди старых развалин заброшенного завода могло сохранится хранилище хлора, Конашенков не объяснил.

Прямая речь Конашенкова: "По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей".

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