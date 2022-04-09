Боррель: ЕС предусмотрел 7 млн. евро для сбора доказательств преступлений России в Украине

Чтобы собирать доказательства преступлений России в Украине для Международного уголовного суда, Европейский Союз проведет обучение и будет предоставлять оборудование, на это предусмотрено 7 млн. евро.

Источник: высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Для того, чтобы подать материалы, нам надо их собрать, надо собрать доказательства, свидетельства тех грубых действий, которые были совершены не только в Буче, но и в других местах, поэтому мы должны работать совместно за вами, совместно с Генеральным прокурором.

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Мы должны провести обучение, предоставить необходимое оборудование, научить возможностям проводить расследование, чтобы все это тщательно задокументировать".

Детали: Он отметил, что Евросоюз отдельно предусмотрел 7 млн. евро, чтобы это провести и собрать доказательства для представления их в Международный уголовный суд.