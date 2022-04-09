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Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Мазуренко Алена Суббота, 9 апреля 2022, 00:33
фото: Минобороны РФ

Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал, который воевал в Сирии, Александр Дворников. Он отвечает за улучшение координации.

Источник: BBC News 

Дословно: "Россия сейчас реорганизовала командование своими силами в Украине, и теперь командует генерал, имеющий большой опыт работы в Сирии".

Детали: Эту информацию подтвердил СМИ западный чиновник.

Отмечается, что после вторжения в Украину между оккупантами была "плохая координация" и Дворников будет отвечать за "улучшение координации".

Прямая речь источника: "У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится".

По словам источника, РФ все еще стремится добиться каких-то успехов в Украине до 9 мая, однако по чиновник считает, что, таким образом, политические императивы РФ имеют приоритет над военными.

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Западные официальные лица заявили, что Россия отправляет дополнительных силы в сторону Донбасса по частям и не делает паузу, чтобы позволить войскам должным образом перегруппироваться.

Справка: Дворников в 2016 получил звание "героя" РФ.

С сентября 2015 года его назначили командующим группировкой вооружённых сил РФ в Сирии.

С 2000 по 2003 год Дворников "служил" в Северо-Кавказском военном округе РФ в должности начальника штаба, а впоследствии командира мотострелковой дивизии. 

Этот округ в составе армии РФ участвовал в первой и второй Чеченской войне. 

Темы: РосcиявойнаУкраинаСирия
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