Строительство нового моста возле Ирпеня начнется в ближайшее время – ОП

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню, и рассказал о строительстве нового моста.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook

Прямая речь: "На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа.

Реклама:

Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, который начнется в ближайшее время".

Детали: По сообщению Тимошенко, на трассе Киев-Чоп проводится ямочный ремонт.

Также он информирует, что из-за боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушены 16 мостов и путепроводов.

ВИДЕО ДНЯ

"В настоящее время ведется активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", – отметил Тимошенко.