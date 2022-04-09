Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Строительство нового моста возле Ирпеня начнется в ближайшее время – ОП

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 01:15
Строительство нового моста возле Ирпеня начнется в ближайшее время – ОП
фото: facebook Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню, и рассказал о строительстве нового моста.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook

Прямая речь: "На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа.

Реклама:

Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, который начнется в ближайшее время".

Детали: По сообщению Тимошенко, на трассе Киев-Чоп проводится ямочный ремонт.

Также он информирует, что из-за боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушены 16 мостов и путепроводов.

ВИДЕО ДНЯ

"В настоящее время ведется активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", – отметил Тимошенко.

 
 

Темы: Ирпеньвойнадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Ирпень
Мэр Ирпеня рассказал о судьбе граффити Бэнкси на доме, который начали сносить
Деоккупированные и частично отстроенные: что и за сколько восстановили в Ирпене, Буче и Гостомеле
Преподавательница вуза в Ирпене отказалась вести пары на украинском. В университете отреагировали
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: