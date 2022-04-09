Строительство нового моста возле Ирпеня начнется в ближайшее время – ОП
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню, и рассказал о строительстве нового моста.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook
Прямая речь: "На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа.
Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, который начнется в ближайшее время".
Детали: По сообщению Тимошенко, на трассе Киев-Чоп проводится ямочный ремонт.
Также он информирует, что из-за боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушены 16 мостов и путепроводов.
"В настоящее время ведется активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", – отметил Тимошенко.