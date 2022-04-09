США ограничивают доступ России и Беларуси к иностранным удобрениям

Соединенные Штаты в пятницу расширили экспортные ограничения против России и Белоруссии, перекрыв доступ к импорту таких товаров как удобрения и трубопроводная арматура.

Источник: Reuters

Детали: Министерство торговли США заявило, что потребует от россиян и белорусов специальные лицензии, когда они захотят получить ряд товаров от американских поставщиков, и пообещало отказать в этих лицензиях.

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Товары включают удобрения, трубные клапаны, шариковые подшипники и другие детали, материалы и химикаты.

Администрация заявила, что изделия, изготовленные за границей с помощью американского оборудования, также нуждаются в лицензии США, в которой администрация планирует отказать.

Издание также добавляет, что администрация Байдена также ограничила рейсы в Белоруссию принадлежащих, контролируемых или арендуемых белорусами самолетов американского производства, и это "часть ответа правительства США на действия Беларуси в поддержку агрессии России в Украине".