МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров

Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине.

Источник: заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Facebook, МВФ

Прямая речь: "Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

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Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с Правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и из Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии".

"1 миллиард долларов от Канады будет направлен на помощь правительству Украины через инструменты МВФ".

Детали: В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине в удовлетворении платежного баланса и бюджетных нужд и стабилизации экономики".