Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 05:32
Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка
Буданов, фото: ГУР

Российские военные перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться в направлении Харькова.

Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью CNN

Прямая речь: "Они (российские войска – ред.) перегруппировываются в город Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород.

Реклама:

Они получают дополнительные силы в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине".

"Прежде всего, планируют продвигаться в сторону Харькова.

Они постараются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться активно продвигаться на Киев".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаразведкаХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
война
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: