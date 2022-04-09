Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка
Суббота, 9 апреля 2022, 05:32
Российские военные перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться в направлении Харькова.
Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью CNN
Прямая речь: "Они (российские войска – ред.) перегруппировываются в город Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород.
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Они получают дополнительные силы в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине".
"Прежде всего, планируют продвигаться в сторону Харькова.
Они постараются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться активно продвигаться на Киев".
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