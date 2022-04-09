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Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 05:32
Буданов, фото: ГУР

Российские военные перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться в направлении Харькова.

Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью CNN

Прямая речь: "Они (российские войска – ред.) перегруппировываются в город Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород.

Они получают дополнительные силы в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине".

"Прежде всего, планируют продвигаться в сторону Харькова.

Они постараются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться активно продвигаться на Киев".

Темы: войнаразведкаХарьков
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