Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с РФ и Беларусью
Президент США Джо Байден в пятницу подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции против России и Беларуси.
Об этом сообщил Белый дом, пишет "Европейская правда".
Один из законопроектов приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них.
Сенат единогласно одобрил эти два законопроекта в четверг утром.
Ранее на этой неделе администрация Байдена объявила о дополнительных санкциях против крупнейших российских финансовых учреждений и ряда лиц, связанных с Кремлем, включая двух дочерей президента России Владимира Путина.
Сенат США также единогласно принял законопроект о ленд-лизе для Украины, который позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.
Теперь Палата представителей должна рассмотреть проект, а Джо Байден должен его утвердить.