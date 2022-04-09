Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с РФ и Беларусью

Президент США Джо Байден в пятницу подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции против России и Беларуси.

Об этом сообщил Белый дом, пишет "Европейская правда".

Один из законопроектов приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них.

Другой – запрещает импорт энергоносителей из России, включая нефть, уголь и природный газ.

Сенат единогласно одобрил эти два законопроекта в четверг утром.

Ранее на этой неделе администрация Байдена объявила о дополнительных санкциях против крупнейших российских финансовых учреждений и ряда лиц, связанных с Кремлем, включая двух дочерей президента России Владимира Путина.

США также объявили о санкциях против жены и дочери министра иностранных дел Путина Сергея Лаврова.

Сенат США также единогласно принял законопроект о ленд-лизе для Украины, который позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Теперь Палата представителей должна рассмотреть проект, а Джо Байден должен его утвердить.