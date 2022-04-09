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В Черноморске прогремел взрыв, людей просят не подходить к окнам

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 10:36

Мэр Черноморска в Одесской области Василий Гуляев сообщил, что в городе прогремел взрыв, но жертв нет, ситуация контролируемая, а полная информация будет позже.

Источник: видеообрадения мэра

Прямая речь Гуляева: "Жители города Черноморск, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как со всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам, побудьте на расстоянии. Если есть возможность, спуститесь, пожалуйста, в бомбоубежище".

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Детали: Позже мэр сообщил, что по предварительной информации, жертв нет. В домах повылетали окна.

Он также призвал жителей не распространять фейки и не нагнетать ситуацию.

По словам мэра, сейчас в городе все спокойно, он ждет полную информацию по взрыву от военных.

 

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Темы: Одесская областьвойнавзрыв
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