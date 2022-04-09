Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черноморске прогремел взрыв, людей просят не подходить к окнам

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 10:36

Мэр Черноморска в Одесской области Василий Гуляев сообщил, что в городе прогремел взрыв, но жертв нет, ситуация контролируемая, а полная информация будет позже.

Источник: видеообрадения мэра

Прямая речь Гуляева: "Жители города Черноморск, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как со всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам, побудьте на расстоянии. Если есть возможность, спуститесь, пожалуйста, в бомбоубежище".

Детали: Позже мэр сообщил, что по предварительной информации, жертв нет. В домах повылетали окна.

Он также призвал жителей не распространять фейки и не нагнетать ситуацию.

По словам мэра, сейчас в городе все спокойно, он ждет полную информацию по взрыву от военных.

 

Темы: Одесская областьвойнавзрыв
Главное сегодня

обновленоРоссияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Байден не планирует ехать в Киев, вслед за Джонсоном – Белый дом

Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ

В России задержали Суркова – экс-депутат Думы

"Прямо, открыто и жестко": канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

Все новости...
Одесская область
Жителям Одесской области разъяснили правила выгула собак во время комендантского часа
Одессе нанесли ракетный удар, пострадавших нет - ОГА
В Одессе и области вводят длинный комендантский час
Последние новости
02:30
Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить
01:57
Верещук: Оккупанты пленили 1700 украинских военных и гражданских
01:45
Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
01:37
Погибли 16 собак. История Гостомельского приюта, пережившего российскую оккупацию
01:00
Российская агрессия вдвое снизит темпы роста мировой торговли – ВТО
00:34
Минирование территорий должно рассматриваться как военное преступление – Зеленский
00:25
Зеленский присвоил Героя Украины еще пяти военным
00:10
Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
00:05
Зеленский напомнил: на применение химоружия мир обещал реагировать жестче
00:04
видеоХиморужие сбросили на "Азовсталь", есть пострадавшие "азовцы" – Белецкий
Все новости...