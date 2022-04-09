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Харьковщина: россияне пытаются обойти Изюм, но несут большие потери

Валентина РоманенкоСуббота, 9 апреля 2022, 10:42
Харьковщина: россияне пытаются обойти Изюм, но несут большие потери
Олег Синегубов. фото ОВА

Российские войска продолжают обстреливать жилые районы Харькова и пригорода, за сутки - около 50 ударов, сложным остается Изюмское направление, но ВСУ наносят врагу значительные потери.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: За сутки оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

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Прошлые сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилых домов. Пострадавших нет.

Прямая речь: "Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг ежедневно несет большие потери техники и живой силы.

В этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности, Барвинково и Лозовой, поскольку прогнозируем возможное смещение театра боевых действий именно на эти населенные пункты. Из Балаклеи уже выехали 15 тысяч человек, остается около 50 тысяч. Из Барвинково выехали около 3 тысяч, остается – 1,5 тысячи человек.

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Из нашего областного гуманитарного штаба продолжаем доставлять продукты питания, средства гигиены и одежду в пункты выдачи в Харькове, отправляем общинам области, в том числе и на временно оккупированные территории".

Темы: Харьковская областьвойна
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