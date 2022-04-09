Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевляне будут еще долго слышать звуки взрывов, идет разминирование области - глава ОВА

Валентина РоманенкоСуббота, 9 апреля 2022, 11:28
фото ГСЧС

В Киевской области продолжается разминирование территорий и дорог, жители столицы еще долго будут слышать взрывы.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона в 9 апреля

Прямая речь: "Сегодня ведется работа по разминированию Киевской области. 17 групп в количестве 87 специалистов, 31 единица техники со всей Украины. Работают с утра до вечера, как позволяют условия местности, чтобы в максимально короткие сроки разминировать населенные пункты и дороги и обеспечить безопасность людей.

На 8 апреля 127 гектаров территории разминировано, 292 объекта, 70 километров дорог, около 9400 боеприпасов обнаружено и обезврежено.

Взрывы, которые вы слышали, это идет обезвреживание, подрыв неразорвавшихся боеприпасов".

Детали: Павлюк объяснил, что боеприпасы уничтожают в определенных местах, вдали от населенных пунктов.

"Вы еще долго будете слышать взрывы, потому что боеприпасов очень много: как остатков снарядов и мин, есть заминированные здания, машины и даже оставшиеся после врага трупы", - добавил глава ОВА.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьКиеввойна
Главное сегодня

обновленоРоссияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Байден не планирует ехать в Киев, вслед за Джонсоном – Белый дом

Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ

В России задержали Суркова – экс-депутат Думы

"Прямо, открыто и жестко": канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

Все новости...
Киевская область
На кухонном шкафу, который уцелел в Бородянке, опознали керамического петушка из Василькова
Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи
Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук
Последние новости
03:29
Бельгия снова открывает посольство в Киеве
02:30
Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить
01:57
Верещук: Оккупанты пленили 1700 украинских военных и гражданских
01:45
Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
01:37
Погибли 16 собак. История Гостомельского приюта, пережившего российскую оккупацию
01:00
Российская агрессия вдвое снизит темпы роста мировой торговли – ВТО
00:34
Минирование территорий должно рассматриваться как военное преступление – Зеленский
00:25
Зеленский присвоил Героя Украины еще пяти военным
00:10
Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
00:05
Зеленский напомнил: на применение химоружия мир обещал реагировать жестче
Все новости...