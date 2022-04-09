Киевляне будут еще долго слышать звуки взрывов, идет разминирование области - глава ОВА

В Киевской области продолжается разминирование территорий и дорог, жители столицы еще долго будут слышать взрывы.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона в 9 апреля

Прямая речь: "Сегодня ведется работа по разминированию Киевской области. 17 групп в количестве 87 специалистов, 31 единица техники со всей Украины. Работают с утра до вечера, как позволяют условия местности, чтобы в максимально короткие сроки разминировать населенные пункты и дороги и обеспечить безопасность людей.

На 8 апреля 127 гектаров территории разминировано, 292 объекта, 70 километров дорог, около 9400 боеприпасов обнаружено и обезврежено.

Взрывы, которые вы слышали, это идет обезвреживание, подрыв неразорвавшихся боеприпасов".

Детали: Павлюк объяснил, что боеприпасы уничтожают в определенных местах, вдали от населенных пунктов.

"Вы еще долго будете слышать взрывы, потому что боеприпасов очень много: как остатков снарядов и мин, есть заминированные здания, машины и даже оставшиеся после врага трупы", - добавил глава ОВА.