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Литва закупит у США и Германии оружия на 2 млрд евро

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 13:30

В ближайшие годы Литва запланировала закупки вооружения у США и Германии на сумму более 1 млрд евро в каждой из стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По данным Министерства обороны Литвы, США и Германия являются основными партнерами по приобретению вооружений, последние несколько лет закупки литовской армии у США составили 0,5 млрд евро, а в Германии – почти миллиард евро.

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После увеличения Литвой оборонных ассигнований в связи с войной России против Украины в ближайшем будущем планируется начать процедуры закупки из каждой из этих стран на сумму свыше 1 млрд. евро к 2027 году.

"Уже после внедрения и реализации программы модернизации Вооруженных сил Литвы возможности будут больше, как и обороноспособность страны. В то же время присутствие союзных войск в Литве будет расширено", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

По данным Минобороны, оборудование, закупленное у стратегических партнеров, составляет основу модернизации Вооруженных сил Литвы: укрепляются армейская маневренная и огневая мощь, противовоздушная оборона и воздушное наблюдение, противотанковые боевые мощности, военная разведка, тыловое обеспечение, военно-медицинские возможности.

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Для усиления маневренности и огневого могущества сухопутных войск литовская армия закупает у Германии оборудование и технику. Для этого закупаются боевые машины пехоты Vilkas и реализуется проект закупок самоходных гаубиц PzH2000. В дополнение к текущему проекту по приобретению боевых машин пехоты, два батальона Сухопутных войск будут дополнительно оснащены немецкими бронеплатформами.

Согласно отчету, Германия остается ключевым партнером по укреплению логистических возможностей Вооруженных сил Литвы за счет приобретения необходимых платформ для транспортировки. В ближайшее время будет запущен проект по закупке грузовиков-десятитонщиков.

Для усиления противотанковой обороны в США будут закуплены системы боевых беспилотников Switchblade, позволяющие уничтожать бронированную боевую технику противника на расстоянии до 40 километров. Также в этой стране будут закуплены дополнительные противотанковые ракетные комплексы средней дальности Javelin. Будут закуплены новые радары, продолжены закупки четырех универсальных вертолетов UH-60M, будут закупаться бронированные внедорожники и беспилотные летательные аппараты.

Темы: Литва
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