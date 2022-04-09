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В церкви, где был штаб россиян, нашли изуродованные тела людей – ГСЧС

Валентина РоманенкоСуббота, 9 апреля 2022, 14:44
В церкви, где был штаб россиян, нашли изуродованные тела людей – ГСЧС

В церкви на Черниговщине, где оккупанты устроили штаб, спасатели обнаружили тела погибших людей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что пиротехники очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы в освобожденных селах Ягодное и Лукашевка.

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Здесь находится памятник архитектуры - Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.

Дословно: "Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, которые оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, которых расстреляли орки".

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Темы: Черниговская областьвойнаГСЧС
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