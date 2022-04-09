Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джемилев рассказал о "психозе" в Крыму, похищенных украинцах в СИЗО, сбыте краденного

Елена РощинаСуббота, 9 апреля 2022, 14:53

В Крым свозят похищенных российскими военными в Украине людей, на оккупированном полуострове РФ занижает цифры погибших, вода из Днепра в Крым еще не идет, зато на продажу везут украденное у украинцев имущество. 

Источник: один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в объединенном эфире украинских телеканалов 

Прямая речь: "В Крыму такой же военный психоз, как и в России, но, видимо, с некоторыми особенностями. Вчера мне сообщили, что всем учреждениям, предприятиям, школам, директорам школ дали указание регулярно писать посты в своих Facebook в поддержку Путина, в поддержку "специальной операции". И за выполнением плана пристально следит ФСБ. 

Реклама:

Есть информация, что поступают трупы солдат, которых мобилизовали из Крыма, но о потерях солдат они (власти) дают уменьшенные цифры, но с прагматичной целью: на каждого солдата выделяются определенные средства – если человека нет, эти средства оседают в карманах командования, поэтому цифры значительно уменьшены".

Детали: По информации Джемилева, многие пытаются избегать призыва, но выехать с полуострова сложно, а сдаваться в плен опасно, потому что сзади стоят "вагнеровцы" и "кадыровцы", которые отстреливают дезертиров. 

Тем временем из следственных изоляторов этапировали многих заключенных – и теперь из заполняют "арестованными" из оккупированных территорий Украины: Мелитополя и Херсонской области. 

ВИДЕО ДНЯ

"Говорят, что там довольно большие пытки, но подробностей нет", – отметил Джемилев.

Есть информация, что в Крым поступает на продажу много автомобилей с украинскими номерами, а также холодильники, телефоны, телевизоры – и люди покупают, так как "цены бросовые".

За высказывания против войны грозят как минимум большие штрафы.

Прямая речь: "Что касается воды: хотя говорили, что вода теперь поступает в Северо-Крымский канал – но там надо долго еще восстанавливать этот канал, так что ни капли воды пока не поступает из Северо-Крымского канала. Но в Крыму было много осадков, питьевой воды сейчас достаточно, но в северной части орошения по прежнему нет. 

Артезианские колодцы строго запрещено рыть. Правда, можно получить специальное разрешение у ФСБ, но это очень дорого: кроме официальной платы надо еще платить большие взятки сотрудникам ФСБ". 

Темы: КрымвойнаводаДжемилев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Крым
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: