Джемилев рассказал о "психозе" в Крыму, похищенных украинцах в СИЗО, сбыте краденного

В Крым свозят похищенных российскими военными в Украине людей, на оккупированном полуострове РФ занижает цифры погибших, вода из Днепра в Крым еще не идет, зато на продажу везут украденное у украинцев имущество.

Источник: один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в объединенном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "В Крыму такой же военный психоз, как и в России, но, видимо, с некоторыми особенностями. Вчера мне сообщили, что всем учреждениям, предприятиям, школам, директорам школ дали указание регулярно писать посты в своих Facebook в поддержку Путина, в поддержку "специальной операции". И за выполнением плана пристально следит ФСБ.

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Есть информация, что поступают трупы солдат, которых мобилизовали из Крыма, но о потерях солдат они (власти) дают уменьшенные цифры, но с прагматичной целью: на каждого солдата выделяются определенные средства – если человека нет, эти средства оседают в карманах командования, поэтому цифры значительно уменьшены".

Детали: По информации Джемилева, многие пытаются избегать призыва, но выехать с полуострова сложно, а сдаваться в плен опасно, потому что сзади стоят "вагнеровцы" и "кадыровцы", которые отстреливают дезертиров.

Тем временем из следственных изоляторов этапировали многих заключенных – и теперь из заполняют "арестованными" из оккупированных территорий Украины: Мелитополя и Херсонской области.

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"Говорят, что там довольно большие пытки, но подробностей нет", – отметил Джемилев.

Есть информация, что в Крым поступает на продажу много автомобилей с украинскими номерами, а также холодильники, телефоны, телевизоры – и люди покупают, так как "цены бросовые".

За высказывания против войны грозят как минимум большие штрафы.

Прямая речь: "Что касается воды: хотя говорили, что вода теперь поступает в Северо-Крымский канал – но там надо долго еще восстанавливать этот канал, так что ни капли воды пока не поступает из Северо-Крымского канала. Но в Крыму было много осадков, питьевой воды сейчас достаточно, но в северной части орошения по прежнему нет.

Артезианские колодцы строго запрещено рыть. Правда, можно получить специальное разрешение у ФСБ, но это очень дорого: кроме официальной платы надо еще платить большие взятки сотрудникам ФСБ".