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Как найти родственников из Бучи и других пострадавших от россиян городов: советы

Елена РощинаСуббота, 9 апреля 2022, 16:13
Как найти родственников из Бучи и других пострадавших от россиян городов: советы
Ирпень, 12.03.2022, фото AFP via Getty Images

Тем, кто ищет родственников с территорий, освобожденных после оккупации российскими войсками, следует обратиться в полицию и бюро судебно-медицинской экспертизы, предоставить фото пропавших людей и собственные образцы ДНК. Также для поиска людей созданы средства в Telegram.

Источник: ZN.ua со ссылкой на Бучанскую окружную прокуратуру, Минцифры

Детали: Тем, у кого в Буче погибли близкие люди, но их еще не нашли, прокуратура советует:

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  • подать заявление в Бучанское районное управление полиции (г. Боярка, ул. Крещатик, 88) в письменном виде или на линию "102" для регистрации уголовного производства;
  • отдельно обратиться с соответствующим запросом о доставлении тела погибшего в Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Докучаевская, 4), и в Киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Оранжерейная, 7)
  • если есть возможность предоставить образцы ДНК погибшего человека для проведения сравнительного анализа;
  • предоставить органу досудебного расследования актуальные фото погибшего человека для проверки среди неопознанных тел, подробное описание внешности, особых примет, используемых транспортных средств, мобильных терминалов связи.

В то же время Министерство цифровой трансформации рекомендует сервисы для поиска пропавших во время войны людей:

  • Поиск пропавших – один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения России. В Telegram-канале легко ориентироваться с помощью хештегов с названиями городов: https://t.me/poshuk_znyklyh
  • Поиск Украина 2022 – Telegram-канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google-форму, которая поступит волонтерам и бойцам терробороны: https://t.me/poshukukraina2022 
  • Найди родных – бот, созданный по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций: https://t.me/Family_Search_bot 
  • Поиск по данным Национального информационного бюро предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских – как погибших, так и пленных или депортированных из Украины: https://t.me/nib_uncp_bot 

Также существуют чат-боты для поиска людей в отдельных регионах:

В Гостомельской общине такой поиск уже дает положительные результаты, отмечают в Минцифре.

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Темы: БучаКиевская областьХарьковвойна
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