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Четверть российских сил вторжения в Украину "фактически недееспособны" - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 16:26

Около четверти российских войск, которые использовались при вторжении в Украину, "фактически недееспособны" из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и плохого обеспечения.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на европейского чиновника.

Россия разместила около 120 батальонных тактических групп (БТГр) вокруг Украины накануне вторжения.

Через шесть недель войны примерно 29 из них вышли из строя, сказал чиновник.

Российские войска пытались объединить некоторые оставшиеся части БТГр в слаженные боевые отряды, используя остатки двух или трех БТГр, чтобы попытаться создать одну, добавил он.

Такие комментарии появились на следующий день после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия понесла "значительные" потери своих войск в Украине, назвав это "огромной трагедией" для страны.

На вопрос, можно ли считать вывод российских войск из Киева и его региона "унижением" для Кремля, Песков сказал, что использование этих слов будет "неправильным пониманием ситуации".

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