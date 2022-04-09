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В Киев приехал Джонсон: встречается с Зеленским

Алена МазуренкоСуббота, 9 апреля 2022, 16:57
В Киев приехал Джонсон: встречается с Зеленским

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом и сейчас проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Facebook-страница заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги

Прямая речь: "Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским".

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Детали: Сибига добавил, что Великобритания является лидером в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора.

Руководитель ОП Андрей Ермак назвал "разговор" с Джонсоном "насыщенным и конструктивным".

Прямая речь Ермака: "Я регулярно общаюсь с советником господина Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, поэтому этот визит не был спонтанным.

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Ждать результатов недолго, но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее".

Предыстория:

  • 21 марта таблоид Daily Mail сообщил, что Джонсон рассматривает возможность поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку борьбе Украины против РФ.
  • Однако спецслужбы не советовали ему эту работу из-за угроз безопасности.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияЗеленскийУкраина
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