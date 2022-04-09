В Киев приехал Джонсон: встречается с Зеленским
Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом и сейчас проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: Facebook-страница заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги
Прямая речь: "Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским".
Детали: Сибига добавил, что Великобритания является лидером в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора.
Руководитель ОП Андрей Ермак назвал "разговор" с Джонсоном "насыщенным и конструктивным".
Прямая речь Ермака: "Я регулярно общаюсь с советником господина Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, поэтому этот визит не был спонтанным.
Ждать результатов недолго, но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее".
Предыстория:
- 21 марта таблоид Daily Mail сообщил, что Джонсон рассматривает возможность поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку борьбе Украины против РФ.
- Однако спецслужбы не советовали ему эту работу из-за угроз безопасности.