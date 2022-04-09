Киев: силовики поймали диверсантку из России
В Киеве идет работа по выявлению диверсантов и предателей украинского народа, среди последних задержаний – россиянка, передавшая врагу данные о перемещении военной техники ВСУ.
Источник: патрульная полиция Киева в Telegram
Детали: Правоохранители рассказали, что на блок-посту в Днепровском районе Киева их внимание привлекла пассажирка ВАЗ, которая вела себя очень нервно. Женщина оказалась гражданкой России. В ее телефоне инспекторы увидели видео перемещение военной техники ВСУ, которое она посылала гражданам в Московию.
Кроме того, в Соломенском районе инспекторы задержали мужчину, который нарушал комендантский час, поскольку при осмотре оказалось, что в его телефоне есть фото блок-постов и обстрелянные ракетами объекты.
Еще одного злоумышленника инспекторы задержали в Подольском районе столицы, недалеко от позиций ВСУ. Задержанный оказался "любителем российской пропаганды" о чем засвидетельствовало огромное количество групп в его телефоне.
Дословно: "Задержанные патрульные передали работникам СБУ для дальнейшего разбора. Если вы обнаружили подозрительных лиц – немедленно сообщайте об этом в полицию".