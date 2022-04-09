Киевщина: за три дня расчистили 67 км трассы до Житомира

За три дня в Киевской области расчистили 67 км дороги Киев – Чоп, в ближайшее время будет открыта дорога Киев – Житомир.

Источник: министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook

фото с Facebook Кубракова

Дословно: "За последние 3 дня мы уже расчистили 67 км дороги Киев – Чоп. Уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, маршрут Киев – Житомир будет открыт.

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Также освободили от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов почти 37 км улиц города Ирпень".

Детали: Министр также сообщил, что продолжается строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, вблизи Стоянки. Эти работы планируют завершить на следующей неделе.

Работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области проводят более 250 человек и 117 единиц техники.

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"Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", - отметил Кубраков.