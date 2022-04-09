Джонсон привез в Киев новый пакет военной и финансовой помощи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прибывший в Киев с неанонсированным визитом, представил Владимиру Зеленскому предложения по усилению военной помощи.

Об этом заявил пресс-секретарь британского правительства, сообщает "Европейская правда".

BBC цитирует заявление о том, что визит имел целью "продемонстрировать солидарность" с украинским народом, однако есть и более практические темы для обсуждения.

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"Премьер-министр поехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским лично и продемонстрировать солидарность с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а премьер-министр представит (Зеленскому) новый пакет финансовой и военной помощи", - говорится в заявлении.

О части этого пакета уже известно.

Накануне, после российского обстрела железнодорожной станции в Краматорске, Британия объявила, что предоставит Украине дополнительно ПЗРК Starstreak и противотанковое оружие, а также другую военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Ранее 8 апреля министр обороны Британии сообщил, что Британия предоставит Украине бронемашины "Mastiff".

В общей сложности США и союзники передали Украине уже 60 тысяч противотанковых систем и 25 тысяч ПЗРК.

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